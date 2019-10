Luis Alberto si sta evolvendo nella Lazio di Inzaghi. Non è più solo un rifinitore, bensì un regista a tutto campo

Luis Alberto è centrale nella manovra della Lazio di Inzaghi. Contro la Fiorentina, lo spagnolo è stato addirittura il secondo biancoceleste per passaggi totali: ben 73.

Con Milinkovic-Savic più avanzato, è lui che si abbassa per aiutare la risalita della squadra. Agisce a tutto campo per far progredire la manovra, ha una grande sensibilità negli smarcamenti per dare una soluzione di passaggio al portatore. Un esempio nella slide sopra, in cui si defila e riceve da Radu. E’ sempre più regista della Lazio, agisce in porzioni di campo più elevate rispetto al passato.