Luis Alberto sarà determinante per la Lazio contro la Fiorentina. I viola fanno densità in mezzo, bisogna muovere la loro struttura difensiva

Dopo l’Atalanta, la Lazio affronta una squadra diversa di nerazzurri ma comunque molto intensa. La Fiorentina fa infatti tanta densità in mezzo, non è semplice trovare spazi tra le linee contro di loro.

Inzaghi dovrà quindi essere in grado di mettere i propri giocatori di talento nelle condizioni di incidere. Montella cercherà di evitare ricezioni pulite per le punte e per Luis Alberto, con la Lazio che dovrà quindi essere brava a muovere la struttura difensiva avversaria.