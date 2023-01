Fiorentina, l’ex Kokorin: «Sono stato in Italia per due anni e ogni partita era un vero spettacolo»

Aleksandr Kokorin, attaccante di proprietà della Fiorentina e in prestito all’Aris, ha parlato della sua avventura in Italia

Aleksandr Kokorin, attaccante di proprietà della Fiorentina e in prestito all’Aris, ha parlato a Footmercato.

PAROLE – «La Fiorentina è una grande squadra, in una bellissima città con una grande storia, e volevo assolutamente giocare lì. Avevo giocato 12 anni in Russia e avevo bisogno di cambiare aria. In Italia il calcio è più tattico, ci vuole cervello e anche molta intensità. È un calcio che amo. Tutte le partite, sia contro la Juventus che contro il Lecce, non sono partite facili. Sono stato in Italia per due anni e ogni partita era un vero spettacolo, in stadi enormi. La gente pensa solo alle partite, è un grande campionato».