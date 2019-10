Fiorentina: l’ingresso di Sottil dà imprevedibilità al 352

Sottil ha dato molta imprevedibilità in Brescia-Fiorentina. I viola devono migliorare nelle fasi di attacco posizionale

Forse Montella ha avuto qualche rimpianto al termine di Brescia-Fiorentina. Perché con l’ingresso di Sottil i viola sono stati più incisivi in avanti, la presenza dell’ala ha infatti dato imprevedibilità alla Fiorentina. Forse era un cambio che si poteva fare prima

Gli ospiti sono stati bravi a servirlo alle spalle del terzino sinistro. Sottil ha costantemente aggredito la profondità ed effettuato cross pericolosi. Purtroppo per Montella, non è bastato per trovare il gol della vittoria.