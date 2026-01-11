Fiorentina Milan 1-1, nel finale al Franchi succede di tutto! Nkunku risponde a Comuzzo e Brescianini spreca

Fiorentina Milan 1-1, finale infuocato al Franchi: Comuzzo illude, Nkunku pareggia e Brescianini spreca da du passi

La sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio per 1-1 che lascia entrambe le squadre con sensazioni contrastanti. Al Franchi è andata in scena una partita intensa, combattuta e ricca di momenti chiave, con le due formazioni che hanno mostrato qualità e limiti in egual misura.

La Fiorentina ha approcciato il match con grande aggressività, spinta dal pubblico di casa e dalla volontà di riscattare alcune prestazioni altalenanti delle ultime settimane. La squadra di Vanoli ha cercato fin da subito di imporre il proprio ritmo, puntando su un possesso palla ragionato e sulle accelerazioni degli esterni.

Nella ripresa, però, è passata in vantaggio la viola grazie al gol di Comuzzo. L’ingresso di forze fresche e un atteggiamento più propositivo hanno permesso ai viola di alzare il baricentro e mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Il pareggio è arrivato su una rapida azione in verticale nel finale, finalizzata con freddezza da Nkunku, bravo a sfruttare un’indecisione difensiva. Da quel momento la partita si è accesa ulteriormente con un finale da brividi.

Il risultato finale di 1-1 rispecchia l’equilibrio visto in campo. La Fiorentina può recriminare per alcune occasioni sprecate, mentre il Milan torna a casa con un punto prezioso in una trasferta sempre complicata. Entrambe le squadre, comunque, escono dal Franchi con la consapevolezza di poter migliorare ancora molto nella seconda parte di stagione.

