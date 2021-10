Allo stadio Franchi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Fiorentina Napoli 0-0 MOVIOLA

1′ Iniziata la partita

3′ Partito forte e aggressivo il Napoli.

9′ Occasione per Bonaventura che prova a calciare, mura Koulibaly.

10′ Tanto equilibrio in questo avvio di match.

17′ Occasione Fiorentina con Pulgar che calcia, Ospina respinge. Soffre però il Napoli.

22′ Bella palla tagliata di Gonzalez in area, leggermente lunga per Vlahovic che non ci arriva

28′ GOL DELLA FIORENTINA! Martinez Quarta la sblocca di destro al volo su corner!

37′ GOL DEL NAPOLI. Lozano risponde a Quarta. Tutto nato da un rigore parato da Dragowski a Insigne, ma il messicano è stato rapido nel respingere in rete

45′ Si va al riposo sul risultato di parità!

45′ Via alla ripresa!

49′ GOL DEL NAPOLI. Sugli sviluppi di una punizione in mischia spunta Rrahmani e porta avanti gli ospiti.

61′ Chance per la Fiorentina con la botta di Sottil, Ospina con i pugni. Ma è arrivata la reazione viola.

Fiorentina Napoli 1-2: risultato e tabellino

RETI: 28′ Quarta, 37′ Lozano, 49′ Rrahmani

AMMONITI: 31′ Bonaventura, 37′ Quarta, 53′ Mario Rui

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti