Fiorentina, scatto decisivo per il nuovo Franchi ad Euro 2032: visita UEFA e posa della maxi-trave. I prossimi passi per la realizzazione dello stadio

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, un progetto fondamentale non solo per il futuro della Fiorentina, ma per l’intera città di Firenze. Nella giornata di ieri, l’impianto di Campo di Marte è stato teatro di una visita istituzionale di altissimo profilo: i delegati della UEFA e della FIGC hanno effettuato un sopralluogo approfondito per verificare lo stato di avanzamento del cantiere. Sullo sfondo di questa accelerazione c’è l’obiettivo prestigioso della candidatura dello stadio per ospitare le partite degli Europei di calcio 2032, un traguardo che la giunta comunale e il club toscano non vogliono lasciarsi sfuggire.

Ad accogliere la delegazione internazionale erano presenti la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini e i rappresentanti della dirigenza viola. Il team di ispezione europeo era guidato da figure chiave come Martin Kallen, CEO di Uefa Events SA, Michele Uva, Executive Director, e Andreas Mex Schaer, responsabile delle operazioni per le squadre nazionali. Per la Federazione Italiana, erano presenti Antonio Talarico, Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il sopralluogo ha riguardato sia l’interno della struttura che le aree limitrofe, segnando un passo avanti rispetto al vertice tenutosi a Nyon lo scorso novembre. I contatti tra le parti proseguiranno serrati fino alla presentazione definitiva del dossier, prevista entro il luglio 2026.

Ma l’agenda dei lavori segna oggi, mercoledì 18 febbraio, un’altra data cerchiata in rosso. Alle ore 12:15, la prima cittadina Sara Funaro tornerà al piazzale di Maratona per assistere a un momento simbolico e strutturale cruciale: la posa della cosiddetta “maxi-trave”. L’installazione di questo componente rappresenta uno snodo tecnico decisivo nel complesso processo di rinnovamento della casa dei Gigliati, confermando la volontà di rispettare le tempistiche stringenti per regalare a Firenze un gioiello architettonico moderno e funzionale.