Fiorentina, Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza: quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS. Dentro alla situazione in casa Viola

Fiorentina, Paratici deve risolvere questi principali nodi nel suo nuovo ruolo di DS. Dentro alla situazione in casa Viola

È il giorno della verità, o quantomeno della ripartenza, in casa Fiorentina. Come sottolineato questa mattina dalle colonne de La Nazione, l’arrivo di Fabio Paratici a Firenze non ha il sapore della passerella trionfale, ma quello di una missione di salvataggio in piena regola. Il dirigente piacentino assume l’incarico di Direttore Sportivo in uno dei momenti più delicati e critici.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Obiettivo Salvezza: margine d’errore zero

La classifica parla chiaro e fa tremare i polsi: la Fiorentina è terzultima. Lo spettro della retrocessione aleggia sul “Franchi” e il margine d’errore è ormai ridotto al lumicino. Secondo la disamina del quotidiano, la parola d’ordine del nuovo corso non sarà “programmazione” bensì “ordine“. Paratici non è stato chiamato per una rifondazione tecnica immediata, impossibile a stagione in corso, ma per proteggere e accompagnare il gruppo fuori dalle sabbie mobili della zona rossa. Serve pragmatismo per blindare la categoria.

La prima mossa: lavoro sulla testa

L’agenda del nuovo DS è già fitta. La priorità assoluta è il confronto diretto con lo spogliatoio, previsto già per questa mattina. In una stagione ormai compromessa dai risultati, Paratici sa bene che la prima partita da vincere è quella mentale. Il dirigente si insedierà come presenza fissa e quotidiana al centro sportivo, diventando il punto di riferimento tangibile per Vanoli e calciatori, cercando di isolare la squadra dalle pressioni esterne e ricompattare un ambiente sfilacciato.

I dossier caldi: Dodo e i rinnovi

Oltre al campo, c’è la scrivania. Paratici dovrà disinnescare subito alcune “bombe a orologeria” interne per evitare che diventino fattori di disturbo. Sul tavolo ci sono i rinnovi contrattuali di alcuni elementi chiave, tra cui spiccano le posizioni di Dodo e di Fortini. Gestire queste situazioni con cautela sarà fondamentale: la Fiorentina ha bisogno di tutti i suoi effettivi concentrati al 100% sull’obiettivo salvezza, senza mal di pancia legati al futuro.