Fiorentina, Paratici nel pre partita: «Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. Sulla partita e la stagione…»

Fiorentina, le dichiarazioni di Paratici nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Inter di Chivu. Ecco le sue parole

Fabio Paratici a pochi minuti dalla sfida Fiorentina Inter, valida per la 30a giornata di Serie A, ha analizzato il momento dei viola intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. Abbiamo condiviso uno splendido percorso di 14 anni. Mi ha insegnato moltissimo, siamo due professionisti, le nostre strade si sono divise ma anche i paragoni si sono sprecati. Ricompriamo ruoli diversi, personalità diverse, per questo eravamo complementari. Paura nello spogliatoio? Intanto siamo consapevoli che dovremo rimanere con la testa nel carro armato fino al 24 maggio, ne siamo consapevoli.

Negli ultimi 2-3 mesi non parlerei di discontinuità, c’è stato qualche passaggio a vuoto. Abbiamo fatto un buon percorso, rimarremo lì a lottare fino alla fine. Nessuna paura ma consapevolezza. Kean e Gudmundsson? Kean ha fatto 2-3 settimane lavorando così così, non potendosi allenare. Rientrato giovedì, ora è pronto a partire dall’inizio. Poi saremo qui a tifare tutti per la Nazionale. Andare aL Mondiale è un patrimonio del calcio italiano. Nessuna paura anche qui. Kean pronto per dare contributo alla Fiorentina e alla Nazionale. Gudmundsson giocatore di qualità, giocatore da cui ci aspettiamo quello che sa fare».