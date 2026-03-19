Fiorentina, Ferrari prima del Rakow: «Commisso ha lasciato un segno enorme, la Conference l’occasione per slegarci dai pensieri del campionato»

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha voluto dire la sua poco prima del match di Conference League contro il Rakow

Intervenuto nel corso del prepartita di Rakow Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League, il direttore generale dei toscani, Alessandro Ferrari ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

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OBIETTIVO CONFERENCE – «La Conference è una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti, che ci dà l’opportunità di slegarci dai pensieri del campionato e un’ottima opportunità che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Abbiamo visto tante volte quanto sia difficile andare avanti in Europa, nulla è scontato».

COMMISSO – «Credo che abbia lasciato un segno enorme per tutti quanti noi, è stato la forza e la tenacia per costruire il Viola Park. Ci manca, non solo per noi ma per tutto lo sport è stato qualcuno che ha lasciato il segno. Rimarrà sempre con noi».

IL CAMMINO DI VANOLI – «Abbiamo avuto due passi differenti quest’anno: crediamo in una gestione migliore delle emozioni e della preparazione sia andata migliorando, poi abbiamo visto come è facile cadere di nuovo quindi dobbiamo stare assolutamente concentrati e sul pezzo in tutte le partite».