Fiorentina, Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa»

Fiorentina, il tecnico dei viola Paolo Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? A questo punto…»

Al termine della sfida di Conference League contro il Losanna, l’allenatore Paolo Vanoli ha commentato la prestazione della squadra, analizzando le difficoltà incontrate e il percorso europeo ancora da costruire.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Verona, i viola sono tornati in campo in Europa con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Prima della gara di giovedì 18 dicembre, la Fiorentina aveva raccolto 9 punti in 6 partite, mantenendo vive le speranze di qualificazione diretta.

Contro il Losanna, però, spazio è stato dato a diversi giocatori meno impiegati, che non sono riusciti a incidere come sperato. La partita si è chiusa con un 1-0 a favore degli svizzeri, risultato che ha negato ai viola l’accesso diretto alla fase successiva e li ha costretti a passare dai playoff. Ecco le parole a Sky Sport:

PAROLE – «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che hanno giocato poco. Però guardiamo il lato positivo, anche se avessimo vinto saremmo andati comunque ai playoff. Reazione? Io penso che possiamo reagire, domenica abbiamo una grande prova. Poi ci sarà il mercato, lì guarderemo in faccia chi non vuole lottare e si andrà avanti”»

«Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa. Sarà responsabilità mia trovare qualcosa di diverso. Il risultato pesa però dobbiamo riuscire a cambiare questo momento. Penso che ci siano le possibilità e dobbiamo lottare per questo”. Per poi concludere: “Io devo provare a stravolgere qualcosa. È un meso che stiamo lavorando su determinate situazione che ogni tanto hanno fatto vedere un po’ di luce. Le ultime partite eravamo in un trend positivo. Poi arrivano partite come quelle di stasera, il tempo è poco e va fatto qualcosa di diverso».

