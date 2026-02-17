Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…»

Fiorentina, parla Rugani: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…». Le parole

La Fiorentina ha ufficializzato oggi, l’arrivo del difensore Daniele Rugani. L’ex centrale della Juventus approda a Firenze dopo essersi trasferito negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato.

PAROLE – «Se Paratici ha inciso nella scelta di venire a Firenze? Non ho sentito il Direttore prima di arrivare ma è stato bello ritrovarlo, abbiamo fatto un gran percorso insieme. Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui»

ADDIO JUVE – «Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma il calcio è così e vanno colte le opportunità. A 31 anni posso ancora dare molto. »

PROBLEMI FISICI – «Vengo da alcuni infortuni fastidiosi. Nel ultimi 10 giorni ho fatto sedute doppie per essere in condizione quanto prima. Contro il Pisa potrei essere pronto a dare una mano»

FIRENZE – «Firenze sicuramente trova un giocatore più grandicello ed esperto che ha vissuto momenti belli e difficili che lo hanno formato come calciatore e come uomo. Voglio portare la mia esperienza in questa squadra».