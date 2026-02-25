Fiorentina, Vanoli svela: «L’esempio del playoff di agosto insegna: la gara di ritorno non va mai presa alla leggera»

Fiorentina, Vanoli sicuro: «L’esempio del playoff di agosto insegna: la gara di ritorno non va mai presa alla leggera». Le parole

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di UEFA Conference League contro lo Jagiellonia. Il tecnico ha analizzato il momento della squadra e l’importanza dell’impegno europeo, soffermandosi sulle sensazioni della vigilia e sulle aspettative per la gara.

PAROLE – «Il primo obiettivo resta ovviamente il passaggio del turno, ma voglio vedere anche l’atteggiamento di una squadra determinata a chiudere il discorso dopo aver vinto l’andata. L’esempio del playoff di agosto insegna: la gara di ritorno non va mai presa alla leggera. All’andata lo Jagiellonia ha gestito bene il possesso palla. Vincere aiuta a vincere: dal punto di vista mentale sarà una prova molto significativa»

PARTITA – «Ogni situazione è utile per fare passi avanti. Tutte le squadre hanno pregi e difetti. Noi dobbiamo continuare a crescere, soprattutto nella gestione dei finali di partita. Stiamo migliorando, ma serve ancora tanto lavoro: contro il Pisa, ad esempio, Fazzini ha sbagliato al 94’ e subito dopo i nerazzurri hanno avuto un’occasione. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita. I limiti non si eliminano in una sola partita»

CONVOCATI – «La volta scorsa è stata una decisione legata a diversi fattori. Stavolta sono tutti disponibili, a parte chi è fuori dalla lista Uefa. Abbiamo programmato un’amichevole per permettergli di giocare e arrivare più pronto alla trasferta di Udine. Per il resto, il gruppo è al completo. Gudmundsson? Sì, è in ripresa. Era già in panchina contro il Pisa. Domani spero di concedergli qualche minuto perché per noi è un elemento fondamentale”»

DIFESA – «Non conta solo la fase difensiva: quando si difende e quando si attacca bisogna farlo da squadra. Su questo stiamo migliorando, anche dal punto di vista atletico i difensori stanno crescendo: prima erano più esposti alle corse ad alta intensità. Il percorso può richiedere tempo, ma siamo sulla strada corretta»

CALCIO ITALIANO – «Ogni campionato ha caratteristiche proprie, ma stanno emergendo molte realtà competitive. Ho lavorato in diversi Paesi e mi sorprende chi tende a sottovalutare altri contesti. Domani affronteremo una squadra molto ben organizzata. La crescita della Premier League è stata favorita da tecnici di grande valore come Guardiola, Conte e Klopp. C’è una certa tendenza a non dare il giusto peso agli altri campionati».