Fiorentina, Vanoli nel post partita: «Stasera la prestazione è da cancellare. Kean? Ha avuto un fastidio alla tibia»

Fiorentina, il tecnico degli viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei viola, Paolo Vanoli , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Stasera la prestazione è da cancellare completamente, da quando sono qua abbiamo sempre sbagliato la partita decisiva. Ciò che fa la differenza è l’atteggiamento, credevo gli ultimi risultati ci dessero fiducia e invece ci siamo ricaduti. Non è una questione di difesa a 3 o a 4, oggi ho scelto quella a 3 perché giovedì ci siamo complicati la vita giocando 120 minuti. Questa squadra deve giocare ma lo deve fare, nel primo tempo per esempio non abbiamo mai attaccato la profondità e questo non va bene. È mancata la determinazione e la cattiveria che ci avrebbero fatto fare un passo in più».

ANLISI MOMENTO – «È una questione di mentalità, giovedì ci sono rimasti gli strascichi e ho cercato di ricordare ai ragazzi la partita d’andata. Oggi abbiamo fatto due passi indietro, ero convinto di averne fatto uno avanti nelle gare contro Como e Jagiellonia all’andata ma ultimamente è mancato lo spirito. Questo sta diventando un po’ pericoloso e spero i ragazzi lo capiscano. Kean? Ha avuto un fastidio alla tibia».