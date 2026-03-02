Connect with us
Fiorentina, Vanoli nel post partita: «Stasera la prestazione è da cancellare. Kean? Ha avuto un fastidio alla tibia»

27 minuti ago

Fiorentina, il tecnico degli viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei viola, Paolo Vanoli , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

 PARTITA – «Stasera la prestazione è da cancellare completamente, da quando sono qua abbiamo sempre sbagliato la partita decisiva. Ciò che fa la differenza è l’atteggiamento, credevo gli ultimi risultati ci dessero fiducia e invece ci siamo ricaduti. Non è una questione di difesa a 3 o a 4, oggi ho scelto quella a 3 perché giovedì ci siamo complicati la vita giocando 120 minuti. Questa squadra deve giocare ma lo deve fare, nel primo tempo per esempio non abbiamo mai attaccato la profondità e questo non va bene. È mancata la determinazione e la cattiveria che ci avrebbero fatto fare un passo in più».

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

ANLISI MOMENTO – «È una questione di mentalità, giovedì ci sono rimasti gli strascichi e ho cercato di ricordare ai ragazzi la partita d’andata. Oggi abbiamo fatto due passi indietro, ero convinto di averne fatto uno avanti nelle gare contro Como e Jagiellonia all’andata ma ultimamente è mancato lo spirito. Questo sta diventando un po’ pericoloso e spero i ragazzi lo capiscano. Kean? Ha avuto un fastidio alla tibia».

