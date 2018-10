Fiorentina, Pezzella dedica ad Astori il gol con l’Argentina – VIDEO

German Pezzella ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Argentina nell’amichevole con l’Iraq: il difensore della Fiorentina lo ha dedicato a Davide Astori.

Nella netta vittoria dell’Argentina per 4-0 sull’Iraq in amichevole spicca su tutti il 3° gol, siglato dal capitano della Fiorentina German Pezzella. Il difensore centrale argentino ha infatti voluto dedicare la sua prima gioia personale con l’Albiceleste al suo ex compagno di squadra in viola, Davide Astori. Dopo la rete, segnata di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pezzella è corso verso la telecamera indicando con le mani il numero 13, quello portato sulle spalle da Astori.

Un bel gesto, quello di Pezzella, che nelle gare con la Fiorentina per concessione della Lega di A indossa una fascia di capitano speciale con la scritta “DA”, le iniziali del suo ex compagno. «Non è stato facile sbloccare la gara – ha commentato il difensore a fine partita – loro stavano lottando alla grande. Con pazienza siamo riusciti a trovare i gol. Molti dei giocatori che sono adesso in Nazionale sono nuovi, dobbiamo lottare ogni giorno per continuare a essere convocati. È stato difficile giocare con questo caldo, ma abbiamo provato a farlo nel modo migliore possibile».

A completare il poker della Selecciòn di Scaloni sono stati l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, Pereyra dopo una bella giocata di Dybala e Cervi. Ora l’Argentina è attesa da un impegno ben più difficile di quello contro l’Iraq martedì 16 ottobre, sempre in amichevole, al King Abdullah International Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita contro i rivali del Brasile, in una riproposizione inedita del Superclasico delle Americhe.

