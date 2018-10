Italia-Ucraina nel segno della città di Genova ma anche di Davide Astori: il filo rosso che lega l’ex capitano della Fiorentina alla partita di stasera e in particolare a Cristiano Piccini e Nicolò Barella

Italia-Ucraina, partita amichevole in corso allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, si gioca nel segno delle vittime di Ponte Morandi. Un ricordo che ha coinvolto le due Nazionali, ieri in visita sul luogo della tragedia, e che stasera ha fatto fermare il gioco per un minuto di cordoglio di tutto lo stadio. Una gara, quella di Genova, legata anche a Davide Astori, tragicamente scomparso a 31 anni lo scorso marzo; l’ex capitano della Fiorentina, infatti, risulta essere l’ultimo esordiente del Cagliari in Nazionale (nel marzo 2011, con la sua ‘prima’ in azzurro proprio in amichevole contro l’Ucraina) prima dell’esordio odierno di Nicolò Barella. Non solo, perchè Astori era in campo anche il giorno dell’esordio in Serie A di Cristiano Piccini (Fiorentina-Cagliari, dicembre 2010), neo convocato del ct Mancini in azzurro.