Fiorentina, ecco il piano di Pioli per rilanciare Fagioli. Il tecnico viola vuole alleggerire il suo playmaker dalla troppe pressioni

Sotto la lente d’ingrandimento del Corriere Fiorentino finisce il momento delicato di Nicolò Fagioli. Il talento ex Juventus, arrivato a Firenze con grandi aspettative, sta attraversando una fase di appannamento, e il tecnico Stefano Pioli studia le contromosse per rigenerarlo in vista della delicata sfida di domenica contro il Como.

La soluzione individuata potrebbe passare da un riassetto tattico del centrocampo, una mossa pensata tanto per l’equilibrio della squadra quanto per il recupero psicologico e tecnico del giocatore. L’idea è quella di promuovere Hans Nicolussi Caviglia nel ruolo di regista, affidandogli le chiavi della manovra. Questa scelta, di conseguenza, permetterebbe a Fagioli di traslocare nella sua posizione originaria di mezzala. Un ritorno a compiti più dinamici e meno gravosi dal punto di vista della costruzione, che avrebbe il duplice scopo di alleggerire il peso delle pressioni e delle aspettative che attualmente gravano su di lui.

Liberato dai doveri primari di impostazione, Fagioli potrebbe ritrovare la brillantezza, l’estro e la capacità di inserimento che avevano convinto la Fiorentina a investire su di lui una cifra importante, vicina ai 20 milioni di euro. Un investimento che il club ha tutto l’interesse a proteggere e valorizzare.

La partita contro il Como, inoltre, non è da sottovalutare. Nonostante sia una neopromossa, la squadra lombarda è considerata da molti addetti ai lavori una vera e propria forza emergente del campionato, con le potenzialità per inserirsi nella corsa a un posto in Europa. Giocatori di qualità come Nico Paz rappresentano un pericolo offensivo concreto. Per questo, la Fiorentina dovrà dimostrare sul piano del gioco di essere superiore a un avversario ambizioso e organizzato. La sfida di domenica, quindi, diventa un banco di prova cruciale: per la squadra, chiamata a confermare le proprie ambizioni, e per Fagioli, che ha l’occasione di iniziare un nuovo capitolo della sua avventura in viola, lasciandosi alle spalle le difficoltà recenti.