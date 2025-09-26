Fiorentina, Pioli sta studiando il cambio modulo per uscire dalla crisi. Ultime sulle mosse tattiche del tecnico viola

Operazione rilancio. In casa Fiorentina è scattata l’ora della rivoluzione tattica. Dopo un avvio di stagione disastroso e il fallimento dell’esperimento con la difesa a quattro, Stefano Pioli fa un passo indietro per farne due in avanti, tornando al progetto studiato in estate per dare una svolta alla sua squadra.

L’obiettivo primario, come riportato dal Corriere dello Sport, è risolvere il rebus della coesistenza tra i due uomini di maggior talento, Albert Gudmundsson e Jacopo Fazzini. Per farlo, il tecnico ha deciso di accantonare la linea a quattro e riproporre stabilmente la difesa a tre, disegnando una squadra con un 3-5-2 o la sua variante, il 3-5-1-1.

La trasformazione parte da un centrocampo più folto e qualitativo. Hans Nicolussi Caviglia viene confermato come fulcro e regista indiscusso della manovra. Ai suoi fianchi, però, si consuma la vera novità tattica: l’inserimento di Jacopo Fazzini nel ruolo di mezzala d’assalto, una mossa pensata per sfruttarne le capacità di inserimento e la qualità negli ultimi trenta metri. A completare il reparto ci saranno i due esterni a tutta fascia, Dodô e Robin Gosens, chiamati a un lavoro più offensivo.

Questa struttura permetterà di supportare un attacco che avrà in Moise Kean il suo punto di riferimento fisico. Accanto a lui, si attende con ansia il rientro dall’infortunio di Gudmundsson, l’uomo designato a portare fantasia e imprevedibilità. L’obiettivo di Pioli è chiaro: costruire una Fiorentina più solida, equilibrata ma soprattutto in grado di valorizzare i suoi migliori giocatori. Una rivoluzione tattica nata dalla necessità, per ritrovare compattezza, qualità e, soprattutto, risultati.