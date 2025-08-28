Fiorentina Fk Polissja, le formazioni ufficiali del match di ritorno nei playoff di Conference League. Ecco le scelte dei tecnici

La Fiorentina è pronta ad affrontare il primo vero esame ufficiale della stagione: il match di ritorno dei play-off di UEFA Conference League contro il Fk Polissja Zytomyr. Dopo il convincente successo per 3-0 nella gara di andata in terra ucraina, la squadra viola parte con un vantaggio importante, ma senza alcuna intenzione di abbassare la guardia.

Un’andata a tinte viola

Nella partita d’andata, la formazione guidata da Stefano Pioli, tecnico emiliano alla seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina, ha mostrato solidità e qualità di gioco. Le reti di Robin Gosens (esterno sinistro tedesco, ex Inter), di Albert Gudmundsson (trequartista islandese dalla grande visione di gioco) e un’autorete avversaria hanno messo in discesa la qualificazione, regalando una vittoria netta e convincente.

Assenza pesante in attacco

Per il match di ritorno, in programma questa sera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, i viola dovranno però fare a meno di Moise Kean. L’attaccante italiano, ex Juventus e Paris Saint-Germain, è stato espulso nella gara di andata per una reazione scomposta nei confronti di Oleksandr Sarapii, difensore ucraino. La squalifica di due giornate lo terrà fuori non solo da questa sfida, ma anche dall’eventuale debutto nella fase a gironi.

Obiettivo: passaggio del turno e crescita di condizione

Pioli potrà contare su gran parte della rosa, puntando a gestire il risultato e, al tempo stesso, a migliorare la condizione fisica e l’intesa tra i nuovi acquisti. Una qualificazione permetterebbe alla Fiorentina di proseguire il cammino europeo e di accumulare punti preziosi nel ranking UEFA, fondamentale per il sorteggio delle prossime competizioni.

Una serata da non sottovalutare

Nonostante il largo vantaggio dell’andata, la Fiorentina dovrà mantenere alta la concentrazione. Il Polissja Zytomyr, squadra emergente del calcio ucraino, arriverà a Firenze senza nulla da perdere e con l’intenzione di onorare l’impegno europeo.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko Allenatore: Stefano Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Mykhailichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan