Fiorentina: pregi e difetti del 352 di Montella

Il 352 disegnato da Montella ha pregi e difetti ben evidenti. La Fiorentina è solida, ma fatica ad attaccare squadre chiuse

Da quando è passata al 352, la Fiorentina di Montella è diventata una squadra solida e difficile da affrontare per chiunque. Tuttavia, senza vere punte di ruolo, si fatica molto in fase di attacco posizionale. C’è poca incisività offensiva quando si affrontano squadre che si chiudono, come successo contro Udinese e Brescia.

Montella dice che non vede l’ora di poter inserire una prima punta senza stravolgere gli equilibri. Vedremo quali cambiamenti farà a breve.