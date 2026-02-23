Fiorentina, Pruzzo non ha dubbi: «Se rimane in Serie A e vince la Conference salva la stagione!»

Fiorentina, Roberto Pruzzo ha inquadrato così il momento e più in generale la stagione vissuta dalla squadra viola. Cosa ha detto

A Lady Radio, l’ex Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato in vista del match di questa sera contro il Pisa, inquadrando anche il momento e la stagione della Viola.

FIORENTINA PISA – «Mi aspetto una partita intelligente da parte della Fiorentina, con una panchina tranquilla che non si faccia prendere dalla frenesia. Tra le due squadre c’è una netta differenza tecnica, mi auguro stasera si veda».

LOTTA SALVEZZA – «Il Torino ha la peggiore difesa del campionato, secondo me sono loro i più in difficoltà adesso. La Cremonese? Se l’è lottata contro la Roma. Nelle prossime due settimane sapremo chi va in Serie B. La Fiorentina se fa il suo e vince la Conference salva la stagione. Questo è il mio pensiero».