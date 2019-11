Fiorentina: Pulgar ha numeri da record contro il Sassuolo

Pulgar dà tanta intensità al centrocampo della Fiorentina. Contro il Sassuolo ha offerto una prova di grande generosità in mezzo al campo

Pulgar ci ha messo poco a diventare un pilastro del centrocampo della Fiorentina. Il cileno è fondamentale sia per il contributo offensivo che per la grande intensità in mezzo al campo. Si tratta di un giocatore che ricerca con frequenza il contrasto.

Basti pensare che, nel match contro il Sassuolo, Pulgar ha totalizzato la bellezza di 9 tackle. Nessuno ne ha fatti di più in una singola gara in questo inizio di stagione in Serie A.