Fiorentina-Roma highlights e gol: le azioni salienti del sfida valida per l’11ª giornata della Serie A 2018/2019

L’undicesima giornata di Serie A propone la grande sfida Fiorentina-Roma che scendono in campo per l’anticipo delle 18. Il match in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze mette di fronte due squadre appaiate in classifica. Le due squadre, difatti, reduci da un pareggio nell’ultimo turno di campionato, occupano il sesto posto in classifica a quota 15 punti insieme a Sampdoria e Sassuolo e cercano punti per raggiungere la zona Champions, adesso distante 3 lunghezze.

La gara tra Fiorentina e Roma è stata affidata all’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno. Gli assistenti designati sono e Bindoni e Meli, mentre Calvarese è il quarto ufficiale. Infine al VAR sono presenti Orsato e Schenone. Ecco gli highlights di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA-ROMA 1-0 – La Fiorentina passa in vantaggio con Jordan Veretout che scaraventa la palla con freddezza su calcio di rigore. Il suo preciso tiro sul palo sinistro ha lasciato il portiere di sasso.

FIORENTINA-ROMA 1-1 – Alessandro Florenzi ribadisce in rete sulla destra dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area, il risultato è di 1-1