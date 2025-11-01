 Fiorentina, ufficiale la separazione con il direttore sportivo Pradè: ecco il comunicato ufficiale del club viola
Fiorentina News

Fiorentina, ufficiale la separazione con il direttore sportivo Pradè: ecco il comunicato ufficiale del club viola

3 minuti ago

Daniele Pradè

Fiorentina, adesso è ufficiale: si interrompe il rapporto con il direttore sportivo Pradè. Il comunicato ufficiale del club viola

Daniele Pradè lascia la Fiorentina. Dopo un totale di dieci anni in due diversi cicli – sei consecutivi nell’ultima esperienza e quattro nel primo – il direttore sportivo romano ha interrotto consensualmente il suo rapporto con il club viola.

La decisione è maturata anche alla luce dell’avvio difficile in questo campionato, che ha messo in discussione la guida tecnica di Stefano Pioli, poi comunque confermato alla panchina gigliata.

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

“A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

