Fiorentina, momento tanto particolare quanto delicato per la squadra viola. Il punto

La Fiorentina vive uno dei momenti più bui della sua storia recente, sprofondata in una crisi senza fine che ha trasformato anche l’Europa in un incubo.

La Conference League, obiettivo sognato a inizio stagione per riscattare le due finali perse e riportare un trofeo a Firenze dopo 25 anni, è ora un’incombenza gravosa, schiacciata tra la disastrosa situazione in campionato (ultimo posto) e la contestazione dei tifosi. Giovedì a Losanna i viola si giocano l’accesso agli ottavi, in bilico tra qualificazione diretta e playoff, ma la testa è inevitabilmente altrove.



La sconfitta interna contro il Verona ha fatto esplodere la rabbia della piazza. L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha diramato un duro comunicato, sancendo una rottura netta con la proprietà: “Vergognatevi! L’eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile. Non ci riconosciamo più in questa proprietà”. Nel mirino le recenti dichiarazioni del presidente Rocco Commisso, definito “il fantasma dei Cosmos”, accusato di vivere in un mondo parallelo. Nonostante tutto, 600 tifosi seguiranno la squadra in Svizzera.



Al Viola Park, dove la squadra è in ritiro punitivo a tempo indeterminato dopo la “fuga” in van dallo stadio, il clima è pesantissimo. Il tecnico Paolo Vanoli, confermato dalla dirigenza, cerca di ricompattare il gruppo attraverso continui confronti nello spogliatoio, presenti anche il ds Goretti e il dg Ferrari. L’obiettivo è salvare il salvabile, aggrappandosi ai flebili segnali di vita visti contro l’Hellas, in attesa del mercato di gennaio e del recupero degli infortunati Fazzini e Gosens.

Il silenzio stampa prosegue, rotto solo da un post social del club sommerso dagli insulti dei tifosi. La partita di Losanna diventa così un crocevia fondamentale, non solo per l’Europa, ma per la sopravvivenza stessa di una squadra allo sbando.

