Callejon positivo al coronavirus nella Fiorentina. L’ex esterno del Napoli non ci sarà nel match di campionato contro il Parma

Caso di positività nella Fiorentina. Dopo l’ultimo giro di tamponi, Callejon è risultato positivo al Covid-19 e non sarà quindi disponibile per la trasferta di campionato contro il Parma.

Il comunicato del club viola sullo spagnolo ex Napoli: «ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento»