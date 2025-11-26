Fiorentina, Vanoli: «L’AEK Atene un match per vedere da vicino altri giocatori. Ecco chi è sicuro del posto»

Fiorentina, Vanoli parla alla vigilia del match contro l’AEK Atene. Le parole del tecnico della Viola in vista della sfida di Conference League.

Giornata di vigilia per la Fiorentina. Paolo Vanoli in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro l’AEK Atene.

AEK ATENE – «Nessun ostacolo. La sfida di domani ci consentirà di vedere da vicino i miglioramenti e anche giocatori che hanno trovato poco spazio. Il pensiero è rivolto alla Coppa».

DEBUTTO IN EUROPA – «Uno step importante. Non posso comunque pensarci molto vista la situazione in cui siamo».

DZEKO E DE GEA – «Giocheranno. Ho parlato con Martinelli e ho spiegato la scelta di far giocare dall’inizio David».

SULLA PARTITA – «E’ un altro calcio. Loro sono forti e con un gioco propositivo. Conterà molto interpretare nel migliore dei modi la differenza fra le due competizioni».