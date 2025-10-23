Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna - Calcio News 24

Fiorentina News
Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna
Conference League, Fiorentina travolgente: 3-0 al Rapid Vienna
Netta vittoria della Fiorentina in trasferta sul campo del Rapid Vienna nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League 2025/2026. I viola di Stefano Pioli si impongono 3-0 grazie ai gol di Cher Ndour, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson, conquistando così la seconda vittoria consecutiva e il primo posto momentaneo del girone con 6 punti.
La gara dell’Allianz Stadion si apre con i toscani subito propositivi. Dopo un avvio confuso, al 9’ la Fiorentina sblocca il risultato: Fagioli serve Dzeko, il cui tiro viene respinto male da Hedl. Ndour è il più lesto a ribadire in rete da pochi passi per l’1-0. Il Rapid, disorientato, fatica a reagire e rischia ancora alla mezz’ora, quando Piccoli spreca un’occasione clamorosa solo davanti al portiere. Gli austriaci si rendono pericolosi solo nel finale di primo tempo con Kara, ma la sua conclusione termina a lato.
Nella ripresa la Fiorentina rientra con la stessa intensità e al 48’ raddoppia: cross basso di Fortini e tocco preciso di Dzeko dal limite dell’area piccola per il 2-0. Gli uomini di Stöger provano a rientrare in partita, ma trovano un De Gea in forma strepitosa, bravissimo a deviare sulla traversa una conclusione da lontano di Seidl.
Nel finale Pioli gestisce le forze con una serie di cambi. A due minuti dal termine arriva il tris: contropiede orchestrato da Kouadio, che serve Gudmundsson. L’islandese controlla di destro e batte Hedl con un sinistro preciso nell’angolo lontano per il 3-0 definitivo.
Con questo successo, la Fiorentina conferma l’ottimo avvio europeo dopo il 2-0 al Sigma Olomouc e mantiene la porta inviolata per la seconda gara di fila. Il Rapid Vienna, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta fermo a zero punti con una differenza reti pesante di -6, penultimo nel gruppo.
Nel prossimo turno, in programma il 6 novembre, gli austriaci ospiteranno l’Universitate Craiova, mentre la Fiorentina sarà impegnata in Germania contro il Mainz.
Tra i migliori in campo per i viola, oltre a Dzeko e Ndour, spiccano Fagioli, autore di ottime geometrie a centrocampo, e il portiere De Gea, decisivo nel momento di maggiore pressione avversaria. Una prova di maturità per la squadra di Pioli, che si candida seriamente al ruolo di favorita del girone e dimostra solidità, equilibrio e qualità offensiva.
Rapid Vienna Fiorentina, dove vederla: ecco dove seguire il match di Conference League in tv o in streaming! I dettagli
Fiorentina, Konsel analizza l’avversaria di Conference: «Rapid? I viola troveranno una squadra in forte crisi. Ecco come sarà l’ambiente»