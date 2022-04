Fiorentina, Torreira un per l’Europa e per il riscatto

Torreira ancora in gol contro il Venezia: la Fiorentina si gode il suo centrocampista e pensa al riscatto dall’Arsenal

La Fiorentina vince ancora e lo fa grazie ad un gol di Torreira, assente a Napoli per squalifica e tornato al centro contro il Venezia. Una rete pesante per tre punti che lanciano verso l’Europa la squadra di Italiano.

Quinto gol in campionato oltre al lavoro che svolge in mezzo al campo. Corre, lotta, fa girare la palla con qualità e segna. Il riscatto per la Viola deve essere la priorità per l’estate. Quindici i milioni che servono per trattenerlo, la società dovrà fare le sue valutazioni.