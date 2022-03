Fiorentina, Torreira vuole restare: i viola trattano con l’Arsenal

Torreira sempre più uomo chiave del centrocampo della Fiorentina vorrebbe restare, ma servirà trattare con l’Arsenal

La Fiorentina in mezzo al campo ha riscoperto Torreira. Il centrocampista si sta prendendo partita dopo partita le chiavi della mediana viola. Corsa, grinta e qualità, un mix di doti che lo rendono un centrocampista di assoluto livello.

Lui vorrebbe restare in viola e per questo il suo agente sta cercando di mediare con l’Arsenal per trovare una soluzione. 15 milioni è la cifra per il riscatto, ma la Fiorentina punta ad avere uno sconto per confermarlo. Lo riporta La Nazione.