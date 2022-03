Inter, ottimismo per Brozovic: pronto per la Fiorentina

Inter Fiorentina, ottimismo di Inzaghi per il recupero di Marcelo Brozovic in vista del match in programma tra nerazzurri e viola

Marcelo Brozovic ci dovrebbe essere con la Fiorentina. La sua presenza è una notizia fondamentale. Oggi l’Inter riposerà e domani riprenderà gli allenamenti verso il match contro i viola. In casa Inter bisogna mantenere la calma in questo momento. La verità è che l’Inter ora dovrà far fatica per arrivare in vetta alla classifica. La vera Inter di Inzaghi non è quella delle ultime giornate, probabilmente nemmeno quella che faceva cose straordinarie a dicembre, ma sta nel mezzo.

Bisogna fare un po’ la media di queste due Inter. Se vorrà recuperare punti al Milan, ora dovrà cambiare registro e giocare come sa fare, con più carattere nell’approccio, con più cattiveria. L’Inter non può permettersi di sbagliare approccio se vuole vincere. I bonus sono finiti, l’asterisco non basta più: devono essere bravi a non mollare e ricaricare le pile in settimana, con gli allenamenti. A riportarlo è Sky Sport.