Fiorentina, Venuti: «Orgoglioso dopo la vittoria contro il Milan»

Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola.

MOMENTI – «Per me è un sogno che si avvera, un obiettivo che si realizza. Ho sempre visto la Fiorentina come un punto d’arrivo: essere così parte dell’ambiente mi rende orgoglioso e mi fa capire che gli sforzi e i sacrifici non sono stati fatti inutilmente».

VITTORIA CONTRO IL MILAN – «Dopo la partita ero orgoglioso di me stesso. Era una sfida difficile che è stata vinta grazie al gruppo. Sentivo in campo la fiducia dei compagni».

EMPOLI – «La misura degli obiettivi di una squadra si vede in questi momenti qui, dopo una grande vittoria. A Empoli sarà fondamentale, forse ancora più importante».