Fiorentina, vietato sbagliare: col Verona con la pressione del risultato

La Fiorentina non può più sbagliare e contro il Verona diventa l’ultima spiaggia per scacciare i fantasmi, un solo risultato per Italiano

La Fiorentina non può più sbagliare e contro il Verona diventa l’ultima spiaggia per scacciare i fantasmi, un solo risultato per Italiano.

La pressione del risultato sarà la vera sfida per i Viola che dovranno superare il momento e uscirne da squadra. Non sarà semplice contro un Verona in crescita, ma Italiano e i suoi ragazzi possono solo vincere per tornare a far gioire il Franchi. Lo scrive La Nazione.