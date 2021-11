Fiorentina a caccia del sostituto di Vlahovic: i viola si muovono già sul calciomercato di gennaio e le idee non mancano

La notizia della mancata volontà di Vlahovic di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina ha investito il mondo viola. Il gigante serbo, ormai prossimo all’addio, si sta comunque comportando da vero professionista e alla pioggia di critiche e insulti dei primi giorni ha risposto con i gol. Intanto però la società di sta muovendo per sostituire nel migliore dei modi il centravanti conteso da mezza Europa.

MAYORAL – Il nome dell’attaccante spagnolo, esubero della Roma di Mourinho, è uno di quelli cerchiati in rosso più volte da Pradè e Barone, stuzzicati dal centravanti che dopo una prima annata positiva con Fonseca nella Capitale, sembra ormai finito ai margini del progetto. Non solo come sostituto di Vlahovic, lo spagnolo è un’idea per gennaio e potrebbe anche condividere lo spogliatoio con il serbi per alcuni mesi.

BERARDI – E’ il grande obiettivo dei viola, anche se qui sono realmente da capire le volontà del fresco campione d’Europa, che in realtà sembra più tentato da una soluzione estera, anche se non ha mai nascosto interesse per la corte gigliata. Anche in questo caso l’esterno offensivo potrebbe arrivare a prescindere da Vlahovic, sarebbe il regalo per Italiano che in tempi estremamente rapidi ha costruito una squadra vera dopo anni di sofferenze.

ALVAREZ – L’attaccante del River Plate è la suggestione dalla carta d’identità verde, una operazione che ricorderebbe in parte proprio l’approdo di Vlahovic nel capoluogo toscano. Giovane e con una carriera davanti da conquistare, su Julian Alvarez però la concorrenza è fittissima e non mancano i top club in lizza.

ORSOLINI – L’esterno offensivo del Bologna, già vicino alla Fiorentina la scorsa estate, è un altro dei nomi valutati per accompagnare magari l’acquisto di un centravanti di ruolo. Nonostante i buoni risultati della banda Mihajlovic Orsolini non impressiona. Cessione in vista?