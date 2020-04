Fiorentina, Vlahovic: il serbo è il più pericoloso tra i viola, il dato

Vlahovic è il giocatore della Fiorentina che più spesso vede la porta. Il serbo è cresciuto molto nel corso della stagione

Una delle poche note liete della stagione della Fiorentina consiste nell’esplosione di Castrovilli e Vlahovic. L’attaccante serbo, con 6 reti, è il capoccanoniere della squadra insieme a Chiesa, pur avendo giocato molti meno minuti.

Vlahovic è il calciatore dei viola che si rende infatti più pericoloso: tira ben 3.90 volte per 90′, con ben 0.49 Expected Goals per 90′. Sono per distacco i dati più alti nella rosa di Iachini, Vlahovic è quindi il giocatore che vede più spesso la porta.