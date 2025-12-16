Jorginho si racconta: «Flamengo? È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta. Napoli? Farò sempre il tifo per loro. Sulla Nazionale...»

Jorginho: «Flamengo? Ho fatto una bella scelta. Napoli? Farò sempre il tifo per loro. Sulla Nazionale…». Le sue dichiarazioni

Manca ormai poco alla finale di Coppa Intercontinentale che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00, nello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, in Qatar. Alla vigilia del match, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il centrocampista brasiliano Jorginho, condividendo le sue sensazioni in vista della sfida. Le sue parole:

PAROLE – «È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta e sono davvero felice. Disputiamo tanti tornei però stiamo vivendo un momento meraviglioso. Dobbiamo continuare a spingere per portare ancora allegria alla nostra gente e rappresentare al meglio il nostro Paese»

NAPOLI – «Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perché è una squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi. Seguo sempre, continueranno a combattere fino alla fine perché stanno facendo un bellissimo lavoro. Farò sempre il tifo per loro»

NAZIONALE – «Sto lavorando sempre molto per essere pronto se serve come fatto in passato. Voglio sempre il bene della Nazionale. Io sto bene e sto lavorando molto»

