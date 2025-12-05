Flamengo da record! Dopo la vittoria in Coppa Libertadores, conquista il suo nono campionato nazionale

Flamengo da leggenda: dopo il trionfo in Coppa Libertadores, mette in bacheca anche il nono titolo nazionale

Il Flamengo non si ferma più. A soli quattro giorni dal trionfo in Coppa Libertadores, il club di Rio de Janeiro, con la tifoseria più grande del Brasile (e forse del mondo, con oltre 42 milioni di fan), ha festeggiato anche la conquista del suo nono campionato nazionale, superando così il Palmeiras fermo a otto titoli. Proprio il Verdão è stato il rivale più accanito su entrambi i fronti, piegato in campionato grazie a un finale di stagione in calando e sconfitto nella finale continentale dal gol decisivo dell’ex juventino Danilo.



E proprio l’impronta “italiana” è evidente nel successo del Mengão. Oltre al capitano Danilo, la rosa rossonera vanta una lunga lista di giocatori con un passato in Serie A: Alex Sandro (ex Juve), l’italo-brasiliano Jorginho (arrivato a maggio), il cileno Pulgar (ex Bologna e Fiorentina), Emerson Royal (ex Milan), l’uruguaiano Viña (ex Roma) e l’attaccante Pedro (ex Fiorentina), autore di 12 reti e 6 assist in campionato nonostante un infortunio. A guidare la squadra c’è Filipe Luís, ex terzino dell’Atletico Madrid, già vincitore di 5 trofei da allenatore a soli 40 anni.

Ma il Flamengo è anche una corazzata piena di talenti rientrati dall’Europa, come Bruno Henrique, Saúl Ñíguez, Samuel Lino (suo il gol scudetto), Luiz Araújo e Guillermo Varela. Il leader tecnico è stato però l’uruguaiano Giorgian de Arrascaeta, autore di una stagione strepitosa con 18 gol e 14 assist in campionato. La forza del gruppo è stata evidente anche in Libertadores, dove ben 10 giocatori sono andati a segno.



Il successo sportivo si fonda su una solidità economica invidiabile. Valutato 750 milioni di euro e capace di generare 200 milioni di ricavi annui, il Flamengo ha chiuso l’ultimo mercato con un saldo positivo di quasi 40 milioni. A questo si aggiungono i ricchi premi della Conmebol, che per la sola vittoria della Libertadores garantiranno oltre 30 milioni di euro. Un dominio, dunque, destinato a durare, con i conti in ordine e una bacheca sempre più piena.

