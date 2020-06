Flick: «Dove va Hakimi? Non mi interessa…» – VIDEO

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa della situazione di Hakimi, vicinissimo ad un passaggio all’Inter

«Hakimi al momento gioca al Borussia Dortmund e il suo cartellino appartiene ancora al Real Madrid. Ma la sua situazione non mi interessa, non è un buon momento per parlare di mercato. Non voglio essere coinvolto in chiacchiere. Mi fido tantissimo di Salihamidzic, abbiamo un grande rapporto. Sono sicuro che avremo una grande squadra».