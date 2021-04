Florenzi carica il PSG: «Pronti a morire sul campo»

Alessandro Florenzi, esterno del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Manchester City

«Abbiamo perso le misure nel secondo tempo, non è da noi. Siamo 22 giocatori bravi sul campo, giochiamo una semifinale di Champions e bisogna stare sempre concentrati. I dettagli hanno fatto la differenza, ma non siamo abbattuti e andremo a Manchester per fare una partita importante. Hanno vinto una battaglia, non la guerra. Ci vorranno undici guerrieri pronti a morire sul campo, ma sono sicuro che ognuno di noi avrà gli attributi giusti. Qui sto bene e posso stare su certi livelli. Do il massimo per il PSG».