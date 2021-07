Florida Cup, forfait Arsenal causa Covid: salta il match con l’Inter

L’Arsenal ha riscontrato alcuni casi di positività al Coronavirus ed ha annullato la tournée negli USA: salta il match contro l’Inter

Colpo di scena a pochi giorni dall’inizio della Florida Cup. L’Arsenal ha annullato la tournée negli USA per alcuni casi di positività al coronavirus nel gruppo squadra. Come riporta The Athletic alcuni calciatori sono risultati positivi ai test del covid19 e quindi le attività di preparazione in vista della nuova stagione è stata interrotta.

L’Inter avrebbe dovuto sfidare i Gunners domenica sera ma ora la decisione del club londinese può cambiare le carte in tavola e obbligare i nerazzurri a non partire per gli Stati Uniti.