Roma, Fonseca: «Sono motivato. Mourinho il migliore della storia»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in vista della gara contro il Manchester United: ecco le sue dichiarazioni su Mourinho

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LA GARA – «Ovviamente dopo il risultato della prima partita sarà difficile rimontare. Come ho detto però nel calcio tutto è possibile, lotteremo per vincere la partita sapendo che non sarà facile».

ALLENARE LA ROMA – «Sono onorato di essere stato l’allenatore della Roma, ho imparato molto e sono cresciuto. Mi piace vedere gli aspetti positivi dell’essere l’allenatore della Roma, sono molto orgoglioso. Sono qui come nel primo giorno, sono motivato».

MOURINHO – «Tutto quello che posso dire di lui è poco, è il miglior allenatore della storia del calcio. Gli auguro di fare un grande lavoro come ha sempre fatto».