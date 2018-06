Formazione Senegal 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Aliou Cissé

Il Senegal si appresta a giocare il secondo Mondiale della sua storia. L’unico fin qui disputato dalla Nazionale africana è datato 2002 ed evoca ottimi ricordi: i ‘Leoni della Teranga’, nel torneo sudcoreano-giapponese, arrivarono fino ai quarti di finale raggiungendo un risultato storico. Ora, la Nazionale guidata da Aliou Cissé arriva in Russia piena di aspettative: inserita nel gruppo H, affronterà nell’ordine Polonia, Giappone e Colombia. Tra le sue fila, il Senegal conta tre giocatori della Serie A: Koulibaly, Niang e il portiere Gomis. Inoltre, spiccano i nomi di livello del capitano Kouyaté, di Keita Baldé e di Sadio Mané.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Senegal: Aliou Cissé

Classe 1976, ex centrocampista e capitano del Senegal che impressionò ai Mondiali del 2002, Aliou Cissé guida la Nazionale in pianta stabile dal 2015 (di cui era già stato co-ct nel 2012 e poi assistente nei tre anni successivi). Sotto la sua guida, il Senegal ha giocato 27 partite con un bilancio di 16 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Come sistema di gioco, Cissé è solitamente orientato sul 4-3-3, soluzione comunque variabile.

Formzione Senegal 2018: i titolari ai Mondiali

SENEGAL (4-3-3): Diallo; Wagué, Koulibaly, S. Sané, Ciss; N’Diaye B.; Kouyaté, Gueye; Mané, Niang, Keita Baldé.

Convocati Senegal 2018: la rosa di Cissé

Portieri: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Spal), Khadim Ndiaye (Horoya)

Difensori: Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover), Moussa Wague (Eupen)

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham), Ismaila Sarr (Rennes)

Attaccanti: Keita Baldé (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mané (Liverpool), M’Baye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor)

Commissario tecnico: Aliou Cissé.