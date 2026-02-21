Connect with us
Formazioni Cagliari Lazio: le scelte di Pisacane e Sarri per il match di Serie A

4 ore ago

Formazioni Cagliari Lazio: le scelte di Pisacane e Sarri per il match di Serie A, valido per la 26ª giornata 2025/26

Manca poco al fischio d’inizio dell’attesa sfida tra il Cagliari guidato da Fabio Pisacane e la Lazio del maestro Maurizio Sarri. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con un disperato bisogno di punti per rilanciare le rispettive ambizioni in campionato.

Un momento delicato: caccia ai tre punti

La Lazio si presenta in Sardegna per cancellare la recente delusione patita contro l’Atalanta. Il ruolino di marcia degli uomini di Sarri è stato finora al di sotto delle aspettative: nelle ultime cinque giornate di campionato è arrivata una sola vittoria, ottenuta lo scorso 30 gennaio allo Stadio Olimpico contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Dall’altra parte, il clima in casa rossoblù non è certamente più sereno. Il Cagliari è reduce da due pesanti sconfitte consecutive, entrambe con il risultato di 2-0: la prima contro la Roma di Gian Piero Gasperini, la seconda contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Le formazioni ufficiali: chance per Maldini, muro rossoblù

Per scardinare la difesa avversaria, mister Pisacane opera qualche cambio mirato, affidandosi in avanti al giovane Sebastiano Esposito e a Semih Kılıçsoy. In casa Lazio, la grande notizia è il rientro dalla squalifica di Alessio Romagnoli. In attacco, Sarri punta sulla qualità di Daniel Maldini e sulle accelerazioni di Mattia Zaccagni.

Ecco gli schieramenti per la gara:

  • CAGLIARI (4-3-3): Caprile (giovane portiere di grande reattività); Zé Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kılıçsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
  • LAZIO (4-3-3): Provedel (estremo difensore affidabile); Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
