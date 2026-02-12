Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona, le scelte per la semifinale d’andata di Coppa del Re

Atletico Madrid
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona, le scelte di Simeone e Flick per la Coppa del Re. Tutti i dettagli
L’Atletico Madrid di Diego Simeone si prepara ad accogliere il Barcellona di Hansi Flick al “Metropolitano” per la semifinale d’andata di Coppa del Re.
I Colchoneros arrivano a questo appuntamento dopo aver superato Deportivo La Coruña e Real Betis nei turni precedenti. Dall’altra parte, i blaugrana hanno eliminato il Racing e l’Albacete, formazione che ai sedicesimi aveva compiuto l’impresa estromettendo il Real Madrid.
La sfida di ritorno tra Barcellona e Atletico è fissata per il 3 marzo, quando si deciderà chi accederà alla finale. Le formazioni:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubil, Hancko, Ruggeri, G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone
BARCELLONA (4-3-3): Garcia, Kounde, Cubarsì, E. Garcia, Balde, Casado, De Jong, Fermìn, Yamal, Ferran Torres, Olmo. Allenatore: Flick
