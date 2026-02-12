Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atletico Madrid

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona, le scelte per la semifinale d’andata di Coppa del Re

Published

18 minuti ago

on

By

Yamal Barcellona

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Barcellona, le scelte di Simeone e Flick per la Coppa del Re. Tutti i dettagli

L’Atletico Madrid di Diego Simeone si prepara ad accogliere il Barcellona di Hansi Flick al “Metropolitano” per la semifinale d’andata di Coppa del Re.

I Colchoneros arrivano a questo appuntamento dopo aver superato Deportivo La Coruña e Real Betis nei turni precedenti. Dall’altra parte, i blaugrana hanno eliminato il Racing e l’Albacete, formazione che ai sedicesimi aveva compiuto l’impresa estromettendo il Real Madrid.

La sfida di ritorno tra Barcellona e Atletico è fissata per il 3 marzo, quando si deciderà chi accederà alla finale. Le formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Pubil, Hancko, Ruggeri, G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Garcia, Kounde, Cubarsì, E. Garcia, Balde, Casado, De Jong, Fermìn, Yamal, Ferran Torres, Olmo. Allenatore: Flick

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero14 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto3 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×