 Formazioni ufficiali Bologna Salisburgo, le scelte di Italiano per la partita di Europa League
Formazioni ufficiali Bologna Salisburgo, le scelte di Italiano per la partita di Europa League

21 minuti ago

Formazioni ufficiali Bologna Salisburgo, le scelte da parte di Italiano per la sfida importante in chiave qualificazione

Stasera alle ore 21:00 il Bologna ospita il Salisburgo al Dall’Ara per la quinta giornata di Europa League. Una sfida cruciale per i rossoblù, che cercano punti pesanti per consolidare il loro cammino europeo, contro un avversario in difficoltà ma sempre insidioso

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

SALISBURGO (4-2-3-1): Schalager; Terzic, Rasmussen, Gadou, Lainer; Diabate, Bidstrub; Bischoff, Yeo, Vertessen; Baidoo. Allenatore: Letsch

LEGGI ANCHE – Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

