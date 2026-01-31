Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Verona: le scelte di Pisacane e Zanetti
Formazioni ufficiali Cagliari Verona: le scelte di Fabio Pisacane e Paolo Zanetti per il match della 23^ giornata di Serie A 2025/26
Il sabato della ventitreesima giornata di Serie A 2025-2026 cala il sipario alla Unipol Domus con il posticipo delle 20:45. Il Cagliari fa gli onori di casa ricevendo l’Hellas Verona in una sfida dai significati opposti. I Sardi, guidati dall’emergente tecnico Fabio Pisacane, scendono in campo con la tranquillità di una classifica solida, puntando a consolidare il piazzamento a metà graduatoria.
Ben diversa la situazione per gli Scaligeri: la formazione allenata da Paolo Zanetti arriva sull’isola con l’urgenza di strappare punti vitali per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. I due allenatori hanno sciolto le riserve: di seguito le decisioni definitive e gli schieramenti titolari per il match.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina (C), Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.
HELLAS VERONA (3-4-2-1): Perilli, Valentini, Nelsson, Slotsager; Lirola, Gagliardini, Bernede, Frese; Harroui; Orban, Sarr
