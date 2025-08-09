Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24

Atalanta News
Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’amichevole precampionato
Alle 15:30 la sfida valida per il precampionato di Serie A Colonia-Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Colonia: Schwabe, Schmied, Hubers, Krauss, Martel, Kaminski, Johannesson, Sebulonsen, Thielmann, Bulter, Lund. All. Kwasniok.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Maldini, Pasalic. All. Juric.
Colonia Atalanta 0-0 LIVE: è cominciato il match
