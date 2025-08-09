 Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

1 ora ago

on

By

Juric

Formazioni ufficiali Colonia Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’amichevole precampionato

Alle 15:30 la sfida valida per il precampionato di Serie A Colonia-Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Colonia: Schwabe, Schmied, Hubers, Krauss, Martel, Kaminski, Johannesson, Sebulonsen, Thielmann, Bulter, Lund. All. Kwasniok.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Maldini, Pasalic. All. Juric.

Related Topics:

Atalanta News

Colonia Atalanta 0-0 LIVE: è cominciato il match

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

52 minuti ago

on

9 Agosto 2025

By

Image Photo867427
Continue Reading

Ultime Notizie

Caso Lookman, punizione Atalanta solo rimandata: maxi multa a fine agosto

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

9 Agosto 2025

By

atalanta lookman
Continue Reading