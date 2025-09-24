 Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia - Calcio News 24
Como News

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia. Il punto

Oggi la sfida valida per il match di Coppa Italia Como Sassuolo. Ecco gli schieramenti del match.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Iannoni, Lipani, Boloca; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.

Como Sassuolo, Coppa Italia: Fabregas ritrova Ramon tra i convocati per i sedicesimi

fabregas calciomercato como
Fabregas sicuro: «Como, per battere il Sassuolo servirà quella cosa»

Fabregas
