Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia
Formazioni ufficiali Como Sassuolo, le scelte in vista del match di Coppa Italia.
Oggi la sfida valida per il match di Coppa Italia Como Sassuolo. Ecco gli schieramenti del match.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Iannoni, Lipani, Boloca; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.
