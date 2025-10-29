Como News
Formazioni ufficiali Como Verona, le scelte dei due allenatori per il match
Formazioni ufficiali Como Verona, le scelte di Cesc Fabregas e Paolo Zenetti per il match delle 18.30 al Sinigaglia valido per la 9a giornata di Serie A
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Como Verona, match valido per la nona giornata di Serie A ed in campo alle ore 18.30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Il match, mette difronte due squadre in lotta per posizioni differenti in classifica, con la squadra di Cesc Fabregas sorpresa di questo avvio di stagione ed attualmente 7° in classifica. Più in fondo, invece, il Verona, appena 17°, che con Paolo Zanetti in panchina cerca punti fondamentali per la salvezza.
FORMAZIONI UFFICIALI COMO VERONA
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Morata, Rodriguez, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri
Allenatore: Cesc Fabregas
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Serdar, Sarr, Bradaric, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match
Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi