 Formazioni ufficiali Como Verona, le scelte per il match
Connect with us

Como News

Formazioni ufficiali Como Verona, le scelte dei due allenatori per il match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Fabregas

Formazioni ufficiali Como Verona, le scelte di Cesc Fabregas e Paolo Zenetti per il match delle 18.30 al Sinigaglia valido per la 9a giornata di Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Como Verona, match valido per la nona giornata di Serie A ed in campo alle ore 18.30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Il match, mette difronte due squadre in lotta per posizioni differenti in classifica, con la squadra di Cesc Fabregas sorpresa di questo avvio di stagione ed attualmente 7° in classifica. Più in fondo, invece, il Verona, appena 17°, che con Paolo Zanetti in panchina cerca punti fondamentali per la salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO VERONA

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Morata, Rodriguez, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri

Allenatore: Cesc Fabregas

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Serdar, Sarr, Bradaric, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Related Topics:

Parma News

Formazioni Ufficiali Parma Como, le scelte per il match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 giorni ago

on

25 Ottobre 2025

By

Fabregas
Continue Reading

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Pisa: le scelte di Allegri e Gilardino in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 giorni ago

on

24 Ottobre 2025

By

Allegri Juve
Continue Reading