Formazioni ufficiali Fiorentina Como: le scelte di Pioli e Fabregas in occasione del match valido per la quarta giornata di Serie A

Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove alle 18:00 andrà in scena una sfida ricca di spunti tra la Fiorentina di Stefano Pioli e il neopromosso Como di Cesc Fàbregas, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre cercano punti pesanti, animate da obiettivi e stati d’animo differenti.

I padroni di casa viola scendono in campo con una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli di Antonio Conte. La buona notizia per Pioli è il recupero a tempo di record di Moise Kean: l’attaccante, bloccato in settimana da un attacco influenzale, ha superato il problema e guiderà l’attacco fin dal primo minuto. Al suo fianco, il tecnico si affida alla fisicità di Piccoli e al talento del giovane Fazzini per scardinare la difesa avversaria. A centrocampo, confermata la cerniera composta da Mandragora e Nicolussi Caviglia.

Dall’altra parte, il Como arriva a Firenze con l’entusiasmo dato dal pareggio casalingo ottenuto contro il Genoa e la volontà di cercare il colpaccio in trasferta. Fàbregas deve però fare i conti con la pesante assenza dello squalificato Ramon in difesa; per sostituirlo, il tecnico spagnolo ha scelto l’esperienza di Diego Carlos, preferito a Goldaniga, che farà coppia con Kempf. In attacco, sciolti gli ultimi dubbi della vigilia, sarà l’ariete Álvaro Morata a guidare il reparto offensivo, supportato dalla qualità di Paz e Kühn sulle fasce.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Douvikas, Jesus Rodriguez, Moreno Perez, Baturina, Posch, Da Cunha, Addai, Cerri.

COMO: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kühn; Morata. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Solomon, Dzeko, Gudmundsson, Sabiri, Comuzzo, Villar, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Parisi.